Доход «Акрона» по итогам 2024 года вырос в 6,1 раза

Выручка «Акрона» по итогам 2024 года выросла в 6,1 раза, сообщает «РБ Бизнес» со ссылкой на финансовую отчетность клуба.

По информации источника, выручка тольяттинской команды составила 337,1 миллиона рублей. За 2023 год «Акрон» заработал 55,3 миллиона рублей. Также отмечается, что чистая прибыль «Акрона» за отчетный период сократилась в 9,3 раза и составила 1,88 миллиона рублей.

Сумма добровольных взносов, которые получил клуб, составила 1,35 миллиарда рублей, а коммерческие расходы клуба — 125 миллионов рублей.

После 21 тура «Акрон» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками.