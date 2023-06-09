Агент Дивеева: «Если к Игорю будет интерес от серьезного клуба, то ЦСКА рассмотрит его»

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева сообщил «СЭ» об интересе клубов из топ-5 европейских лиг к россиянину.

В пятницу, 9 июня армейцы объявили о продлении контракта с 23-летним россиянином до конца июня 2028 года.

«Есть ли опция выкупа для европейских клубов? Не хотел бы разглашать информацию, связанную с условиями договора. Но если будет интерес от серьезного клуба, то, я уверен, что ЦСКА рассмотрит его. Мы, естественно, тоже. Поступали ли этим летом предложения? Да, поступали. От клубов из топ-5 европейских лиг тоже, но, может быть, не от самых топ-клубов», — сказал Еремин «СЭ».

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 26 матчах за красно-синих.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.