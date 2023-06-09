ЦСКА объявил о продлении контракта с Дивеевым

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба армейцев.

Новое соглашение с 23-летним защитником рассчитано до 2028 года. Предыдущий контракт Дивеева истекал в конце следующего сезона.

В минувшем сезоне Дивеев провел 20 матчей в РПЛ, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Он перешел в ЦСКА в 2019 году из «Уфы».

ЦСКА с 58 очками финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.