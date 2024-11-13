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Сегодня, 19:10

Кузьмичев: «Группировок агентов в «Локомотиве» нет. Высказывание Дзюбы некорректное»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в комментарии «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы об агентских группировках в железнодорожном клубе.

«Пусть сами стороны спора комментируют. Я никогда не скрывал, что у меня возникали спорные моменты. Отношения непростые, но мы находим в себе силы относиться профессионально.

Группировки агентов в «Локомотиве»? Такого нет. Как это определить? Это клише, которое должно быть обосновано. Если игрок Вадима Шпинева или Павла Андреева — значит, он относится к группировке? Мне кажется, это некорректное и эмоциональное высказывание», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Дзюба выступал за «Локомотив» с 2023 по 2024 год.

В сентябре 2024 года 36-летний форвард стал игроком «Акрона». В этом сезоне нападающий провел за клуб 8 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до лета 2025 года.

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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