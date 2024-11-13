Семин: «У «Краснодара» чемпионский график, очень высокий уровень игры»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал «СЭ» результаты «Краснодара» в этом сезоне РПЛ.

«У «Краснодара» чемпионский график. Очень высокий уровень игры. Плюс стабильный состав, который подлежит изменениям только из-за травм. И футболисты показывают свой максимум. Поэтому первое место «Краснодара» закономерно. Наверное, борьбу за чемпионство им могут навязать только «Зенит» и «Динамо», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» по итогам 15-го тура занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков.