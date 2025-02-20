Агент Батракова — о новом контракте: «Все идет в рабочем режиме, двигаемся к намеченной цели»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с железнодорожниками по новому контракту.

«Мы работает над новым контрактом. Пока все идет в рабочем режиме, все складывается нормально. Двигаемся к намеченной цели. Когда мы обо всем договоримся, то клуб первый объявит о продлении контракта с Алексеем Батраковым», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Батраков является воспитанником железнодорожников. В этом сезоне 19-летний хавбек провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.