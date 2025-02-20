Агент Ракова: «Надеемся, что он будет получать больше игрового времени в «Локомотиве» этой весной»

Владимир Кузьмичев, агент нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем 20-летнего игрока.

«Вадим хорошо провел сборы, у него положительная динамика. Он продолжит этот чемпионат в составе «Локомотива». Надеемся, что он будет получать больше игрового времени этой весной. Мне кажется, что своей работой Вадим это заслужил», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В этом сезоне 20-летний Раков сыграл 16 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.