Нагорных о продлении контракта с Бариновым: «Уверен, все будет нормально»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта с капитаном команды Дмитрием Бариновым.



«Все будет в порядке. Абсолютно уверен, что все будет нормально», — сказал Нагорных «СЭ».



Действующее соглашение 29-летнего хавбека с «Локомотивом» истекает летом 2026 года.



В текущем сезоне Баринов провел 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.