Агент Баринова рассказал, когда состоится новая встреча с руководством «Локомотива» по продлению контракта с игроком

Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о новой встрече с руководством «Локомотива» по поводу продления контракта игрока.

«В ближайшее время состоится новая встреча с руководством «Локомотива» на счет продления контракта с Бариновым. Скорее всего, на следующей неделе», — сказал Банатин «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что московский клуб предложил контракт Баринову до 2029 года. Сторона игрока взяла паузу на обдумывание решения. Позднее «Локомотив» сообщил «СЭ», что игроку был предложен новый контракт.

Текущее соглашение 29-летнего Баринова с «Локомотивом» истекает летом 2026 года.