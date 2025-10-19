«Сочи» — «Зенит»: стартовые составы команд

«Сочи» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ. Начало игры — в 14.30 мск.

«Сочи»: Дюпин, Волков, Солдатенков, Алвес, Аттият Алла, Мухин, Сааведра, Ежов, Игнатов, Зиньковский, Камано.

«Зенит»: Адамов, Мантуан, Нино, Алип, Сантос, Вендел, Барриос, Глушенков, Педро, Луис Энрике, Кассьерра.