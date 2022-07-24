Агент Баринова ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в «Валенсию»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, отреагировал на новость об интересе к клиенту со стороны «Валенсии».

«Шорт-лист «Валенсии»? Не надо обсуждать все слухи. Никакой не было работы. Клуб на нас вышел сам. Клуб вставил его в список кандидатов», — заявил агент «СЭ».

В минувшем сезоне 25-летний футболист провел 30 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.