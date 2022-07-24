Дмитрий Баринов: «Весь «Локомотив» доверяет Худякову»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подвел итог матча с «Ростовом» во 2-м туре РПЛ (2:2).

«Когда пропустили второй, я очень сильно расстроился. Отдаем все силы и получаем такой нелепый гол. На самом деле, если бы нам в девятку забили или Худя между ног пропустил, ничего бы страшного не случилось. Хорошо, что сравняли.

Беке я ничего не сказал. Не мое дело. А Дане в раздевалке сказал, чтобы не расстраивался. Весь «Локомотив» доверяет Худякову. Поставят Гильерме — будет Гильерме играть.

После «Нижнего» я говорил, что потеряли очки, а сегодня мы добыли очко. Вкатываемся, в конце чемпионата посмотрим. Не считаю, что «Ростов» сыграл дерзко, не заметил такого. Мне кажется, в первом тайме они испугались нашего прессинга. Не в обиду Георгичу!»