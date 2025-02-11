Агент Барбоза назвал трансфер Солари существенным усилением для «Спартака»

Португальский агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» оценил переход полузащитника «Ривер Плейт» Пабло Солари в «Спартак».

«Пабло хороший игрок, для «Спартака» это существенное усиление. Посмотрим, насколько быстро он адаптируется. Солари признанный футболист, который уже известен и, естественно, будет иметь удельный вес в команде», — сказал Барбоза «СЭ».

Солари выступал за «Ривер Плейт» с 2022 года. Он принял участие в 110 матчах, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в 7 миллионов евро.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков в 18 турах. Красно-белые отстают от «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.

Вероника Ольшукова