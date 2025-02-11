Полузащитник «Спартака» Маркиньос: «Российский паспорт? Когда предложат, тогда поговорим»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос заявил, что пока не думал о получении российского паспорта.

— Сейчас прошел Дуглас Сантос. Не общался ли с бразильцами, которые имеют гражданство РФ и думаешь ли ты о получении российского паспорта?

— Дуглас классный игрок, делает разницу в своей команде. Что касается российского паспорта, я очень рад за Дугласа. Это его решение. Здорово. Россия большая страна. Почему бы и нет.

— Ты не думал о получении?

— Давайте, когда мне завтра предложат, тогда поговорим (смеется).