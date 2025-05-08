Сафонов — о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов: «Остался последний шаг до мечты»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу своей команды над «Арсеналом» (1:0, 2:1) и выход в финал Лиги чемпионов.

«Всех поздравляю с победой. Думаю, что все, кто смотрел матч, получили незабываемые эмоции. Очень классный матч, очень интересный, куча моментов. Где-то везло нам, где-то — сопернику, но по итогу мы оказались сильнее. Теперь увидимся уже в Мюнхене.

Мне кажется, было интересно. Соперник показал хорошую игру, хороший прессинг. Первый тайм для нас начался тяжело, но в результате мы забили. Дальше уже все было поспокойнее. На скамейке были какие-то бешеные эмоции. Все радовались, все заряженные. Естественно, у всех одна цель. Остался последний шаг до мечты», — сказал Сафонов в своем Telegram-канале.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Интером». Решающий матч состоится 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене.