8 мая, 16:29

Сафонов — о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов: «Остался последний шаг до мечты»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото AFP

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу своей команды над «Арсеналом» (1:0, 2:1) и выход в финал Лиги чемпионов.

«Всех поздравляю с победой. Думаю, что все, кто смотрел матч, получили незабываемые эмоции. Очень классный матч, очень интересный, куча моментов. Где-то везло нам, где-то — сопернику, но по итогу мы оказались сильнее. Теперь увидимся уже в Мюнхене.

Мне кажется, было интересно. Соперник показал хорошую игру, хороший прессинг. Первый тайм для нас начался тяжело, но в результате мы забили. Дальше уже все было поспокойнее. На скамейке были какие-то бешеные эмоции. Все радовались, все заряженные. Естественно, у всех одна цель. Остался последний шаг до мечты», — сказал Сафонов в своем Telegram-канале.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Интером». Решающий матч состоится 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене.

Источник: Telegram-канал Матвея Сафонова
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Fronder

    В финале будет играть Мотя, вы чего, не поняли!?

    09.05.2025

  • Berkut-7

    Просто диван у тебя не той системы)

    09.05.2025

  • Berkut-7

    Журналист -" Какие ощущения после победы в ЛЧ?" Сафновов -"ДА мне даже вставать со скамейки не пришлось, само как-то выигралось, учись студент как надо"

    09.05.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    А Матвею теперь и в наших российских командах РПЛ места не будет, если только в пердиве. Так что пускай там сидит на лавке и радуется.

    09.05.2025

  • 761 RUS

    А если ПСЖ сподобился выиграть ЛЧ , о Сафонове будут писать как о первом российском вратаре, выигравшем лигу? Глупость какая-то, учитывая что он протирал штаны все матчи на скамейке!

    08.05.2025

  • Valekka

    Всем известна поговорка :" Каждому своё" Я как и многие другие сидел возле телевизора на диване в момент игр ПСЖ и других.Сафонов сидел на скамейке, я не выходил на поле в ходе матчей ЛЧ,как и Сафонов,но он может стать победителем ЛЧ,а я нет,Может надо было на табуретке сидеть????:))) Конечно,это шутка.Матвей своей работой заслужил находиться в топ-команде и не его вина,что в турнире не выпускают.Был один россиянин обладателем виктории в ЛЧ,пусть ещё один будет!!

    08.05.2025

  • КонтраБасист

    А что бы сказал на это Николай Тищенко, котрый не получил золотую олимпийскую медаль в 1952 году, после того, как отыграл в полуфинале с болгарами с поломанной ключицей, но не смог сыграть в финале? Какая атмосфера тогда была на скамейке? Брали ли у него интервью? Эх, и не стыдно ведь. А ведь найдется кто-то, кто скажет, что не надо завидовать, что мол добейся того, чего добился он. Из нынешних игроков, не только российских, а вообще, подобной чести мог удостоится только один человек (осуществить свою мечту, наконец, сидя на скамейке) - это Буффон, и то не знаю, правильно ли это. Трофеи - не яйца, их не высиживают, их выигрывают. Но поди ты объясни это нынешним футболистам.

    08.05.2025

  • Андрей П

    Лучше быть первым на деревне.

    08.05.2025

  • Глупый

    интер прошел барсу, вот и победитель

    08.05.2025

  • SuperDennis

    Какие злобные комментарии. Ну лавочник, понятно было изначально, что у Доннарумы конкуренцию не выиграет. Но попал же в классный клуб, зарабатывает классное бабло, получает классные эмоции! Давай, живи классной жизнью, шевалье Д'Сафоньян!

    08.05.2025

  • Бен Ричардс

    Добавлю "Мотя, даёшь 6 титулов в этом году не открываясь от лавки!"

    08.05.2025

  • serkonol

    !!!

    08.05.2025

  • dinela

    Мотька телезритель!:laughing:

    08.05.2025

  • ValeraK

    Март прошел, а ты все визжишь =)

    08.05.2025

  • Ganimed77

    Да будет медалька серебристая, будет:joy:Он её поцелует и прижмет к груди:joy:Лавка.тчк.ру.:sunglasses:

    08.05.2025

  • а то иш ты свинтил во францию бросив бывшую с долгами и ребенком

    08.05.2025

  • только правда для начало возместиш 60 милионов рублей за постель с бывшей

    08.05.2025

  • это не сафонов а алименщик который настругал бвышей детей и езе не платит алименты гад

    08.05.2025

  • алименщик радуеться но ничего сынок скоро вернеться в россию в питерский зенит

    08.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    Овечкин не подвёл. Всё в цвет зашло.

    08.05.2025

  • Camry163

    Сафонов чуть не вышел в начале игры, когда думали, что сломался Доннарумма. А так бы вторая игра в ЛЧ была бы и сразу же полуфинал.

    08.05.2025

  • Байба Бендика

    Мотя с детсада мечтал о лавке ПСЖ на финале ЛЧ? Однако....

    08.05.2025

  • Ganimed77

    На одной чаше весов иврей и мингрел, на другой севанец и здесь я конечно, буду желать победы ушастика последнему:sunglasses:Хотя оба клуба, хронически не перевариваю, как и барсю:joy:

    08.05.2025

  • ace1976

    Что, лопоухий, Овечкин подвёл тебя, на Мотю переключился? Как же тебя корежит, бедолага...

    08.05.2025

  • Ни кто кроме нас

    Мечты сбываются только в том случае если Газпрем тебя подпишет.А так можно с футболом заканчивать… протирая штаны на лавочке.

    08.05.2025

  • Ganimed77

    Оба полуфинала не посмотрел, г/р помешал, да и не жалею:relaxed:?Финал 31,я опять не смотрю, но буду на перекурах впервые, желать победы интеру:sunglasses:

    08.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    Сафонов : "Думаю, что все, кто смотрел матч, как и я со стороны, получили незабываемые эмоции. Всем осталось сделать последний шаг, а мне ещё и встать со скамейки. "

    08.05.2025

  • Спринт

    Это такие примитивные болелы .. - НА воротах ** Нормальные киперы сугубо - В воротах.

    08.05.2025

  • Спринт

    Мечтал Матвейка посидеть на банке финальной .. осталси один/последний шаг до мечты .. однако .

    08.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    еще две скамейки осталось до мечты

    08.05.2025

  • sdf_1

    Это говорит о том, что он лучше и умнее тебя. Ты тут скобки дурацкие ставишь, а Сафонов во Франции за ПСЖ играет. Не каждый матч, но тем не менее. В Кубке Франции, кстати, тоже он на воротах

    08.05.2025

  • ValeraK

    Сафонов неплохо съездил во Францию))

    08.05.2025

  • Ж и в о й

    Красавцы! Мотя, даёшь 6 титулов в этом году! Суперкубок Франции и чемпионат Франции уже выиграл, осталось еще четыре: Кубок Франции, Лига чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы!!!

    08.05.2025

  • serkonol

    было бы логичным, если бы такое написал донна.

    08.05.2025

