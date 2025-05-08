Футбол
8 мая, 14:19

Венгер: «ПСЖ» был лучше «Арсенала» в обоих матчах»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение лондонцев от «ПСЖ» (0:1, 1:2) и вылет из полуфинала Лиги чемпионов.

«Парижане были лучше «Арсенала» в обоих матчах. У них было больше шансов, им ни разу не грозила реальная опасность. Поздравляю «Пари Сен-Жермен».

Мы видели другой «ПСЖ», который отталкивался не от владения мячом и яркого футбола, а скорее от нежелания пропускать.

Не так давно я говорил, что «ПСЖ» недалек от победы в Лиге чемпионов. Давайте не будем забывать, что он остается единственным клубом, который может провести идеальный сезон — выиграть Лигу чемпионов, сделать дубль во Франции и стать победителем клубного чемпионата мира. Это было бы выдающимся достижением для клуба и Луиса Энрике», — приводит слова Венгера RMC Sport.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Интером». Решающий матч состоится 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене.

Артета сумел удивить Энрике и подготовил интересный план. Только для успеха «Арсеналу» этого все равно не хватило
Артета назвал «Арсенал» лучшей командой ЛЧ, Энрике — ответил. О чем говорили тренеры после полуфинала
В Италии признали Доннарумму лучшим игроком матча с «Арсеналом»
Пирс Морган: «Артета должен перестать притворяться, что «Арсенал» лучшая команда в Европе. Мы даже не лучшие в Англии»
В Италии признали Доннарумму лучшим игроком матча с «Арсеналом»
Пирс Морган: «Артета должен перестать притворяться, что «Арсенал» лучшая команда в Европе. Мы даже не лучшие в Англии»
