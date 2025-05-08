Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

8 мая, 13:22

В Италии признали Доннарумму лучшим игроком матча с «Арсеналом»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Global Look Press

В среду, 7 мая, «ПСЖ» обыграл дома «Арсенал» (2:1) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных.

Лучшим игроком в составе хозяев итальянские спортивные СМИ, как и в лондонской встрече, признали голкипера «Скуадры адзурры» Джанлуиджи Доннарумму: La Gazzetta dello Sport — 8,0, Corriere dello Sport — 8,0, Tuttosport — 7,5.

La Gazzetta dello Sport: «Как минимум трижды сотворил чудо, причем в первых двух случаях в самом дебюте. Сразу дал понять, что пробить его будет практически невозможно. Не виноват в пропущенном голе. Феноменален».

Грузинский полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия провел полный матч. La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport поставили ему 7,5, Tuttosport — 6,5.

La Gazzetta dello Sport: «Его удар в штангу был чудесен. Когда мяч находился у Хвичи в ногах, соперник всякий раз должен был ждать беды. Но еще больше впечатлила эффективная помощь обороне при атаках англичан».

Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» пройдет 31 мая в Мюнхене.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джанлуиджи Доннарумма
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
На Украине посоветовали Зеленскому уволить главу его офиса Ермака
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Карпин отказался от 3 млн евро, на смену могут прийти Черчесов или Шахин. Что произошло после увольнения главного тренера «Динамо»
На газопроводе в Омской области после взрыва произошло возгорание
Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: путь к финалу претендентов на победу
Лаутаро — о финале с «ПСЖ»: «Мы должны держать ухо востро, чтобы финал стал для нас счастливым»
Артета сумел удивить Энрике и подготовил интересный план. Только для успеха «Арсеналу» этого все равно не хватило
Сафонов — о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов: «Остался последний шаг до мечты»
Венгер: «ПСЖ» был лучше «Арсенала» в обоих матчах»
Артета назвал «Арсенал» лучшей командой ЛЧ, Энрике — ответил. О чем говорили тренеры после полуфинала
Пирс Морган: «Артета должен перестать притворяться, что «Арсенал» лучшая команда в Европе. Мы даже не лучшие в Англии»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • chep

    Итальянцы! Доннарумму! Просто удивительно!)

    08.05.2025

  • ValeraK

    Аура с лавки сыграла важнейшую роль в победе Пари НН

    08.05.2025

  • serkonol

    скорее один из... в финале очень достойные команды.

    08.05.2025

  • serkonol

    тот редкий случай, когда плюсую)

    08.05.2025

  • a.kruglov

    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - black-bets.ru

    08.05.2025

  • zg

    Донна,конечно,лютует!Шансы Моти только в его травме(не дай боже) и в матчах,где "не надо"...

    08.05.2025

  • Kimi_

    Вполне заслуженно.

    08.05.2025

  • Елисей Петров

    По мнению наших СМИ лучшим был Сафонов, этож очевидно))).

    08.05.2025

  • рustot

    Полный бред. Лучший Сафонов был

    08.05.2025

  • Sobakin94

    Чудесно отправить Арсенал в длительное эротическое путешествие!

    08.05.2025

  • с Урала

    В Италии признали доннаруму, а что сказали в Алжире?

    08.05.2025

  • Секир-башка

    Лучший вратарь этой ЛЧ.

    08.05.2025

  • За спорт!

    Логично.

    08.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    два потащил неберущиеся и кто знает чем бы закончилась игра ПСЖ самый неубедительный финалист ЛЧ

    08.05.2025

    • Пирс Морган: «Артета должен перестать притворяться, что «Арсенал» лучшая команда в Европе. Мы даже не лучшие в Англии»

    Венгер: «ПСЖ» был лучше «Арсенала» в обоих матчах»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости