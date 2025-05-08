В Италии признали Доннарумму лучшим игроком матча с «Арсеналом»

В среду, 7 мая, «ПСЖ» обыграл дома «Арсенал» (2:1) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных.

Лучшим игроком в составе хозяев итальянские спортивные СМИ, как и в лондонской встрече, признали голкипера «Скуадры адзурры» Джанлуиджи Доннарумму: La Gazzetta dello Sport — 8,0, Corriere dello Sport — 8,0, Tuttosport — 7,5.

La Gazzetta dello Sport: «Как минимум трижды сотворил чудо, причем в первых двух случаях в самом дебюте. Сразу дал понять, что пробить его будет практически невозможно. Не виноват в пропущенном голе. Феноменален».

Грузинский полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия провел полный матч. La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport поставили ему 7,5, Tuttosport — 6,5.

La Gazzetta dello Sport: «Его удар в штангу был чудесен. Когда мяч находился у Хвичи в ногах, соперник всякий раз должен был ждать беды. Но еще больше впечатлила эффективная помощь обороне при атаках англичан».

Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» пройдет 31 мая в Мюнхене.