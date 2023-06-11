Агент Бальде заявил, что футболист восстановится к первым сборам «Спартака»

Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло в комментарии для «СЭ» рассказал о состоянии здоровья игрока.

Футболист получил травму в матче 30-го тура против «Крыльев Советов» (0:1) и был заменен на 77-й минуте.

«Бальде чувствует себя прекрасно! Он будет готов на сто процентов к первым сборам команды», — сказал Пасторелло «СЭ».

В этом сезоне 28-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.