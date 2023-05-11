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Агент Бальде заявил, что футболист чувствует себя очень счастливым в России

Алина Савинова
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Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о любви футболиста к московской команде и русской культуре.

«Бальде очень любит атмосферу в «Спартаке». Здесь он ощущает невероятное сплочение и поддержку при любых обстоятельствах. Игроки в команде как семья. Кейта восхищается русской культурой и людьми в стране в целом. Особенно ему нравится местная кухня. Он чувствует себя очень счастливым в России», — приводит Sport24 слова агента.

Бальде перешел в «Спартак» из «Кальяри» в 2022 году, подписав контракт с московской командой на три года. В текущем сезоне 28-летний сенегальский футболист провел 12 матчей за красно-белых, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-11-agent-balde-keyta-chuvstvuyet-sebya-ochen-schastlivym-v-rossii-on-voskhishchayetsya-mestnoy-kulturoy-kukhney-i-lyudmi
Кейта Бальде
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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П
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