«Ростов» поздравил Семина с днем рождения

«Ростов» в своем Telegram-канале поздравил с днем рождения Юрия Семина. 11 мая специалисту исполнилось 76 лет.

«Сегодня день рождения отмечает один из самых успешных тренеров в российской истории и бывший наставник нашей команды Юрий Павлович Сёмин.

От всей души желаем Юрию Павловичу здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!» — сказано в поздравлении.

Семин около полутора месяцев возглавлял «Ростов» с 2021 году. С тех пор он находится без работы.