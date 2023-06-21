Агент Бальде: «Со мной никто из «Бешикташа» не связывался. Кейта счастлив в «Спартаке»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, в комментарии для «СЭ» высказался об интересе «Бешикташа» к игроку.

«Бальде счастлив в «Спартаке». Никто из «Бешикташа» со мной не связывался, поэтому он никуда не уйдет», — сказал Пасторелло «СЭ».

Ранее Fotospor сообщил, что «Бешикташ» заинтересован в трансфере 28-летнего сенегальского футболиста.

Бальде выступает за «Спартак» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел за красно-белых 16 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт форварда со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.