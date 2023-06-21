Источник: «Бешикташ» интересуется форвардом «Спартака» Бальде

«Бешикташ» заинтересован в трансфере форварда «Спартака» Кейта Бальде, сообщает Fotospor.

По информации источника, турецкий клуб обратил внимание на 28-летнего сенегальца в связи с травмой Дженка Тосуна, который выбыл из строя на срок до трех месяцев.

Бальде выступает за «Спартак» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел за красно-белых 16 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт сенегальца со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.