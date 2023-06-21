Таварешу предстоит операция, футболист выбыл до конца года

Как стало известно «СЭ», португальскому футболисту «Спартака» Томашу Таварешу предстоит операция на крестообразной связке колена. В среднем срок возвращения после подобного хирургического вмешательства составляет около шести месяцев.

22-летний Тавареш перенесет операцию в начале июля на родине в Португалии. Таким образом, футболист, с большой долей вероятности, пропустит всю первую часть сезона-2023/24 и приступит к полноценной подготовке уже лишь на зимних сборах команды.

Тавареш получил травму в составе молодежной сборной Португалии во время подготовки к первенству Европы U21, которое стартует в среду в Румынии и Грузии. Футболист покинул команду и прибыл в расположение «Спартака» для восстановления. Однако врачами московского клуба было принято решение о необходимости хирургического вмешательства.

Ранее Тавареш уже пропустил из-за разрыва крестообразной связки и повреждения мениска на другой ноге в мае 2022 года более семи месяцев. Он прибыл на зимние сборы «Спартака» в январе 2023 года, а впервые сыграл за красно-белых лишь на февральском выставочном турнире в Абу-Даби.

В сезоне-2022/23 игрок провел 18 матчей за красно-белых, забил один гол и сделал одну результативную передачу.