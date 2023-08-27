Агент Бальде — об отсутствии нападающего в заявке на матч «Спартака»: «Это надо спросить у Абаскаля»

Федерико Пасторелло, агент форварда московского «Спартака» Кейта Бальде, в разговоре с «СЭ» объяснил, почему нападающий не приехал на игру 6-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0).

Ранее 28-летний сенегалец не попал в заявку на игру против «Зенита» (1:3) в пятом туре.

«Бальде второй матч подряд вне заявки «Спартака»? Это надо спросить у Абаскаля. Будет ли нападающий в заявке на кубковый матч с «Динамо»? Это решение тренера. Я не решаю, кто играет за «Спартак», — сказал Пасторелло «СЭ».

Бальде в этом сезоне провел 3 матча, не отличился результативными действиями.

«Спартак» после шести туров занимает 6-е место в чемпионате России, набрав 10 очков.