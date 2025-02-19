Агент Арсе отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Локомотив»
Агент Мигель Гареппе, представляющий интересы нападающего «ЛДУ Кито» Алекса Арсе прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны «Локомотива».
«Локомотив» никогда не контактировал по поводу Алекса. Данная информация неправдива. Никаких переговоров с российскими клубами нет», — сказал Гареппе «ВсеПроСпорт».
За свою профессиональную карьеру Арсе провел 120 матчей, в которых забил 73 гола и отдал девять результативных передач. Его стоимость по оценке Transfermarkt составляет 5 миллионов евро, а контракт с «Кито» рассчитан до лета 2026 года.
Источник: «ВсеПроСпорт»
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|2
|53-19
|68
|
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|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
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|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
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|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
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|15
|6
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|
6
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|30
|11
|13
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|46
|
7
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|9
|51-40
|45
|
8
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|10
|9
|29-30
|43
|
9
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|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
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|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
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30 тур
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5
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