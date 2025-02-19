Агент Арсе отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Локомотив»

Агент Мигель Гареппе, представляющий интересы нападающего «ЛДУ Кито» Алекса Арсе прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны «Локомотива».

«Локомотив» никогда не контактировал по поводу Алекса. Данная информация неправдива. Никаких переговоров с российскими клубами нет», — сказал Гареппе «ВсеПроСпорт».

За свою профессиональную карьеру Арсе провел 120 матчей, в которых забил 73 гола и отдал девять результативных передач. Его стоимость по оценке Transfermarkt составляет 5 миллионов евро, а контракт с «Кито» рассчитан до лета 2026 года.