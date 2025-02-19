Владислав Радимов: «Фамилия Алеррандро точно зайдет нашим комментаторам»
Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов поделился мнением о переходе в армейскую команду нападающего Алеррандро.
«Мне очень понравилось, что они купили вот этого футболиста Алеррандро. Мне безумно понравилась его фамилия. Я думаю, нашим комментаторам прямо оно будет заходить. Я уже представляю, как Генич заорет, что гол забил Алеррррррандро! А еще лучше — если Меламед пропоет его фамилию в своем стиле. Жаль, что Геннадий Сергеевич Орлов уже не комментирует сейчас. А так бы его исполнение — это было бы вообще номер один», — цитирует «РБ Спорт» Радимова.
24-летний бразилец подписал с армейцами контракт по схеме «3+1».
Источник: РБ Спорт
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|
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|2
|14-8
|19
|
4
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|9
|5
|4
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|19
|
5
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|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
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|0
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|
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|
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|9
|
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|9
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|2
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|8
|
13
|Акрон
|9
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|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
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15
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|9
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|2
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|10-22
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|
16
|Факел
|9
|0
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|6
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|3
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
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Бомбардиры
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|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
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|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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