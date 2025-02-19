Владислав Радимов: «Фамилия Алеррандро точно зайдет нашим комментаторам»

Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов поделился мнением о переходе в армейскую команду нападающего Алеррандро.

«Мне очень понравилось, что они купили вот этого футболиста Алеррандро. Мне безумно понравилась его фамилия. Я думаю, нашим комментаторам прямо оно будет заходить. Я уже представляю, как Генич заорет, что гол забил Алеррррррандро! А еще лучше — если Меламед пропоет его фамилию в своем стиле. Жаль, что Геннадий Сергеевич Орлов уже не комментирует сейчас. А так бы его исполнение — это было бы вообще номер один», — цитирует «РБ Спорт» Радимова.

24-летний бразилец подписал с армейцами контракт по схеме «3+1».