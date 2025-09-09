Агент Алвеса подтвердил, что игрок уговорил Кармо перейти в ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса Лекка Де Камарго в разговоре с «СЭ» рассказал об участии игрока в трансфере нападающего «Сан-Паулу» Энрике Кармо в армейский клуб.

«Они дружат уже много лет! Матеус действительно говорил Энрике Кармо замечательные вещи о ЦСКА и городе Москве», — сказал Де Камарго «СЭ».

9 сентября «СЭ» сообщил, что Кармо переходит в ЦСКА за 6 миллионов. Футболист вылетел из Бразилии и в среду прилетит в Москву.

В этом сезоне Кармо сыграл 13 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 18-летнего футболиста в 1 миллион евро.