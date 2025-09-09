Энрике Кармо переходит в ЦСКА за 6 миллионов. Футболист вылетел из Бразилии и в среду прилетит в Москву

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Сан-Паулу» Энрике Кармо во вторник, 9 сентября, утром по московскому времени вылетел из Бразилии в направлении Москвы.

Планируется, что футболист прибудет в столицу России утром 10 сентября для последующего прохождения медосмотра. Окончательная сумма трансфера — 6 миллионов долларов, плюс 1 миллион долларов в качестве бонусов.

Ранее издание Lance сообщило, что «Сан-Паулу» принял предложение ЦСКА по Кармо в 6 миллионов долларов.

В текущем сезоне Кармо сыграл 13 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 18-летнего футболиста в 1 миллион евро.