Transfermarkt: у Батракова одинаковая трансферная стоимость с Криштиану Роналду

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков догнал форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду по стоимости на портале Transfermarkt.

20-летний россиянин и 40-летний португалец оцениваются в 12 миллионов евро.

Transfermarkt начал отсчет стоимости Батракова 21 ноября 2022 года, тогда сумма составляла 50 тысяч евро. По версии портала, Роналду в ноябре 2022-го стоил 20 миллионов евро.

Батраков родился 9 июня 2005 года, к этому моменту Роналду уже провел три сезона на высшем уровне: один в «Спортинге» и два в «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Батраков забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 10 играх за «Локомотив». Роналду провел за «Аль-Наср» 3 матча, забил 2 мяча и сделал 1 голевой пас.