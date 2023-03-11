Агент Сафонов — о поражении «Динамо»: «Не понимаю, во что они играют»

Футбольный агент Алексей Сафонова, представляющий интересы нападающего Константина Тюкавина, прокомментировал для «СЭ» поражение «Динамо» в 19-м туре РПЛ от «Краснодара» (1:3).

«До сих пор не понимаю, во что они играют. Но это не ко мне вопросы, это нужно к руководству обращаться. Костя Тюкавин выходит на поле и выполняет свою задачу — забивает. Мне его игра нравится», — сказал Сафонов «СЭ».

«Динамо» с 32 очками находится на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ.