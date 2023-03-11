Агент Сафонов — о поражении «Динамо»: «Не понимаю, во что они играют»
Футбольный агент Алексей Сафонова, представляющий интересы нападающего Константина Тюкавина, прокомментировал для «СЭ» поражение «Динамо» в 19-м туре РПЛ от «Краснодара» (1:3).
«До сих пор не понимаю, во что они играют. Но это не ко мне вопросы, это нужно к руководству обращаться. Костя Тюкавин выходит на поле и выполняет свою задачу — забивает. Мне его игра нравится», — сказал Сафонов «СЭ».
«Динамо» с 32 очками находится на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
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30 тур
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
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