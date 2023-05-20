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Агент Сафонов — о будущем Гладышева: «Пусть работает, мясом обрастет, а дальше будет смотреть»

Агент Сафонов оценил игру Гладышева в «Динамо»
Галина Глазко
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Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался о молодом игроке московского «Динамо» Ярославе Гладышеве, который забил гол в матче 28-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:0).

— В Европу сейчас никого из россиян не берут. Как им могут интересоваться? То, что Ярослав может вырасти в хорошего игрока — это да. Он стартанул в чемпионате хорошо, много игр в сезоне провел. Зимой продлил контракт с «Динамо», поэтому думаю, что все мысль у него сейчас только о бело-голубых. Ему нужно сначала там стать лидером, а потом уже уезжать. А то у нас один раз по мячу ударит и уже вопросы, когда игрок уедет в Европу? Пусть работает, мясом обрастет, а дальше будет смотреть, — приводит слова Сафонова издание «Спорт День за Днем».

20-летний нападающий выступает за основую команду «Динамо» с июля 2022 года. В этом сезоне он провел 32 матча за бело-голубых, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

Transfermarkt оценивает Гладышева в 900 тысяч евро.

Источник: https://sportsdaily.ru/news/agent-safonov-otsenil-shansy-gladysheva-uekhat-v-evropu-?bitrix_include_areas=Y&ELEMENT_CODE=agent-safonov-otsenil-shansy-gladysheva-uekhat-v-evropu-&clear_cache=Y
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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