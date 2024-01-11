Агент Ахметова заявил, что «Краснодар» не сдержал обещания

Агент полузащитника Ильзата Ахметова Ираклий Гегечкори высказался о трансфере своего подопечного из «Краснодара» в «Зенит».

«Если бы «Краснодар» проявил больше настойчивости, если бы хотел заключить длительный контракт, то всей этой ситуации не было бы. Пункты нынешнего контракта позволяли уйти почти в любой российский клуб. Оценка Ильзата «Краснодаром» не соответствовала нашим ожиданиям. Когда мы переходили в «Краснодар», нам было обещано, что Ахметова будут использовать либо на позиции «восьмерки», либо на позиции «десятки». Но обещания там не сдержали — на этих двух позициях он не провел ни одного матча», — приводит слова Гегечкори «Чемпионат».

«Зенит» приобрел Ильзата Ахметова у «Краснодара» за 100 миллионов рублей. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2025/26 с возможностью продления еще на год.

«Зенит» на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков после 18 туров.