Черчесов рассказал, что делать российскому футболу в условиях изоляции

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился своим взглядом на ситуацию в РПЛ и нашем футболе в целом.

— Критиковать легко, но давайте вспомним, что сейчас наш футбол находится почти в полной изоляции. Сборная России не проводит официальные встречи, да и с контрольными матчами большая проблема, ведущие клубы не допущены к участию в еврокубках, — говорит Черчесов.

— Понятно, что подобная ситуация объективно накладывает отпечаток на трансферный рынок внутри страны. Очевидно, что сегодня командам сложнее, чем раньше, заполучать таких иностранцев, которые могли бы тянуть за собой остальных. А доморощенные ребята в то же время не имеют возможности проверять себя на фоне лучших зарубежных клубов — ведь варимся в собственном соку. Сложившаяся ситуация неминуемо приводит к определенным проблемам в развитии футбола, но раз мы оказались в таких условиях, нужно в них жить и как-то выкручиваться. Проще всего говорить, что все вокруг плохо, и ничего при этом не делать.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. «Зенит» находится на второй строчке с 36 баллами, «Динамо» (32) идет третьим.