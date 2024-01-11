Глушаков прибыл на медосмотр в «Ростове»

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков прибыл в Москву на медосмотр «Ростова», сообщает РИА «Новости».

В ноябре 2023 года футболист рассказал, что может провести зимний сбор с командой РПЛ.

Ранее сообщалось, что Глушаков покинул костромской «Спартак» и не отправился с командой на зимние тренировочные сборы в Турции.

В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге и отметился 1 результативной передачей.