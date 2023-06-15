Агент Абаскаля заявил, что тренер готовится к началу сезона 2023/24

Тим Мешедер, агент, представляющий интересы тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, высказался о будущем тренера в клубе.

«У Абаскаля все хорошо в «Спартаке», сейчас он в отпуске, а в конце месяца мы начнем все сначала, как я уже говорил вам два месяца назад», — сказал Мешедер «СЭ».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые заняли третье место в чемпионате России-2022/23 с 54 очками в 30 матчах.

Контракт 34-летнего испанца с московским клубом действует до конца июня 2025 года.