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Сегодня, 15:56

Чанов не считает Турцию хорошим вариантом для Чалова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал новость об интересе «Галатасарая» и «Фенербахче» к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

«Прежде всего все зависит от Чалова. Всегда интересно попробовать себя в другом чемпионате, тем более есть возможность играть в Европе. После «Базеля» Федор приехал и изменился в своей игре, перенял какой-то опыт. В нынешнем сезоне Чалов выступил хорошо, много мячей забил. Начинал тяжеловато, а потом раскачался. Рад за него. То, что предложения поступают нашим игрокам, говорит об уровне РПЛ, несмотря на все эти санкции. Переход в турецкий клуб сейчас — это хороший вариант продолжения карьеры? Не сказал бы, что совсем хороший. Хочется, чтобы Чалов играл где-то рядом с Миранчуком, Головиным. Правда, после Турции есть вариант попасть в европейский клуб и сыграть против тех команд, к которым нас пока не допускают», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

Ранее известный инсайдер заявил, что «Галатасарай» и «Фенербахче» заинтересованы в покупке россиянина.

В прошедшем сезоне 25-летний форвард провел 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 6 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чалова в 12 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-chanov-turtsiya-ne-sovsem-horoshij-variant-dlya-chalova-hochetsya-chtoby-on-by-l-ryadom-s-miranchukom-i-goloviny-m/
Вячеслав Чанов
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
ФК ЦСКА (Москва)
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Зенит – Факел
 1 : 0
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Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
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ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
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3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
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Оренбург – Динамо
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3.06 17:00
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Квинси Промес

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П
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