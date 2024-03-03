Камоцци считает, что Зобнин справляется с ролью капитана

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил игру полузащитника красно-белых Романа Зобнина в матче 19 тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Была очень сбалансированная игра, результат матча закономерен. Из игроков не могу выделить кого-то конкретного. Зобнин? Не секрет, что это хороший футболист. Зобнин обладает качествами капитана, он справляется с этой ролью», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В текущем сезоне 30-летний футболист провел 14 матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.