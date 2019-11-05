Аджоев считает, что благодаря победам над «Спартаком» «Арсенал» зарабатывает себе имя

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев — о матче со «Спартаком» (1:0) в 15-м туре чемпионата России.

— Очень важная победа, значение которой сложно переоценить. Грамотно построили игру, поймали свой шанс в контратаке и мало что позволили создать сопернику у своих ворот. Благодарен всем ребятам, тренерскому штабу, болельщикам, — цитируют Аджоева «РИА Новости». — Действительно одержали две победы в прошлом сезоне, выиграли сейчас, но каждая игра — это отдельная история. Общее только то, что в таких матчах мы не только набираем по три очка, но и зарабатываем себе имя. «Спартак» остается «Спартаком», это большой клуб, поэтому выиграть у него в гостях дорогого стоит.

«Арсенал» занимает шестое место в чемпионате России, имея в активе 19 очков в 15 матчах.

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