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Аджоев раскритиковал судейство в матче «Арсенала» против «Рубина»

21:04
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Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (2:4). Главным арбитром встречи был Кирилл Левников.

«Настрой на определенную задачу у рефери сегодня присутствовал с первых минут, он ее в итоге и выполнил, это нужно сказать прямо. Началось все с пенальти в наши ворота, сперва назначенного, а потом отмененного, как в той ситуации можно было увидеть нарушение, когда сразу было четко видно, что игрок «Рубина» зацепился за газон и просто эффектно упал, выпрашивая пенальти? Это неспортивное поведение, симуляция, которая наказывается желтой карточкой, здесь предупреждение вынесено не было. Зато в начале второго тайма Левников пенальти назначил и моментально показал желтую карточку нашему игроку, которая стала для него второй и превратилась в удаление.

Где последовательность? Повторю, последовательность на протяжении всей игры прослеживалась только в том, что судья планомерно решал свою задачу. Молодец, хорошо отработал", — цитирует Аджоева ТАСС.

«Рубин» набрал 52 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Арсенал» остался на 13-й строчке (23 очка).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11328763

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