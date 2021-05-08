Костюков: «Хорошо, что у нас хватило сил и мужества переломить ход матча»

Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков поделился мнением о победной игре 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» (4:2).

— Тяжелая игра была, к перерыву горели 0:2. Но хорошо, что у нас хватило сил и мужества на таком поле в такую погоду переломить ход матча. В перерыве были внесены коррективы, и заслуженно, я считаю, выиграли. Мы потратили много эмоций, когда такие матчи выигрываешь, много эмоций оставляешь на поле. Когда забиваешь первый гол, второй, третий, выплескиваешь все эмоции. И тут я забиваю четвертый, который дебютный для меня в «Рубине». Поэтому сейчас никаких эмоций уже не осталось.

— Слуцкий так сумел настроить в перерыве или команда чувствовала, что нужно переламывать?

— Во-первых, мы сами прекрасно все понимаем, какая цена была у этого матча, тем более мы знали, как сыграли вчера «Сочи», у нас с ними одинаковое количество очков. Поэтому по-любому надо было сегодня выигрывать. Игра не складывалась, я в раздевалке в перерыве немного находился, поэтому краем уха слышал пару фраз. А уже когда выходил на замену Леонид Викторович сделал напутствие. Впереди игра с «Ротором», все будет зависеть только от нас. Если мы выигрываем эту игру, то будем смотреть на конкурентов. Главное — нам выиграть.

— Ты впервые борешься за медали, за еврокубки. Какие чувства?

— Борьба за медали, за высокие места она примерно такая же, что и за выживание. Ты борешься, тебе приятно, когда ты видишь результат. Тебе нужно выигрывать каждый матч, на каждую игру ты выходишь как на кубковый финал.