Адвокат: "Нога Кокорина немеет из-за просмотра ТВ? Но почему-то только та, которую оперировали"

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, рассказал "СЭ" о самочувствии футболиста.

Игрок жалуется на то, что получил ожоги в результате некачественно проведенной медицинской процедуры. 27-летний форвард с октября содержится в СИЗО "Бутырка", так как обвиняется в участии в двух драках в центре Москвы (статьи УК "Побои" и "Хулиганство").

– Врачи "Зенита" не посетили Кокорина?

– Александр подал об этом заявление, и мы в своем ходатайстве указали все данные главного врача "Зенита", который должен прийти. Пока ответа никакого нет. Даже члены ОНК (Общественная наблюдательная комиссия. – Прим. "СЭ"), которые курируют изоляторы, хотят обращаться к начальнику ГСУ (Главное следственное управление. – Прим. "СЭ") Агафьевой Наталье Ивановне, если к началу следующей недели не будет подвижек. Пока тишина. Завтра все будем уточнять.

– Как обстоят дела с коленом Кокорина?

– Мы не хотим ссориться со ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний. – Прим. "СЭ") и опровергать их голословные утверждения. Они говорят, что никакого электрофореза не было. На самом деле он был, целая серия даже. Она не закончена ввиду этой травмы. У нас есть копии медицинской карты, которую мы запросили. Человек говорит о наличии покраснения, но это через 12 дней после травмы. Там были именно болячки. Если через 12 дней сохранились покраснения, что тогда было в самом начале?

– Видимо, что-то более серьезное.

– Конечно. Ожог с проникновением в мышечную ткань на одной точке, а на второй только кожные покровы сожжены. Мне незачем врать. Еще нам говорят, что нога немеет, потому что Кокорин сидит и смотрит телевизор. Но почему-то немеет именно та нога, где была операция на колене, а вторая нет. Другие обвиняемые тоже лежат, смотрят телевизор и ни у кого ничего не немеет.

Да и потом, эти спортивные упражнения без контроля и в таком ограниченном количестве и метраже без препаратов, могут только навредить. Поэтому он сейчас максимально осторожно к этому подходит. Это все тоже надо учитывать. Правильно некоторые развитые блогеры говорят, что теперь замначальника ФСИН специалист по восстановлению после травм. У него действительно идет онемение ноги, это очень плохой симптом, потому мы и начали бить тревогу.

– Это произошло из-за некомпетентности врачей? Кокорин жалуется на них?

– Мы не жалуемся на врачей, смысла в этом нет. Они хотели по-своему помочь, мы это понимаем. У них аппаратура изношена до последнего предела, потому что не учитывается количество людей, которые подвергаются лечению. Поэтому Кокорин к врачам и ко ФСИН никаких претензий не имеет. Он имеет претензии к следствию, которое его удерживает под стражей без учета его состояния. Если бы у него нога была чувствительна, то он бы почувствовал ожог, и все это прекратилось. Это же неумышленно сделано. Мы об этом говорим только потому, что констатируем онемение ноги. Вот что главное. Ожоги пройдут, ничего страшного нет.

– Как обстоят дела с ЕСПЧ? Получили необходимые документы?

– На следующей неделе должны получить. (Арман Мкртчян)