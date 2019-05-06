В понедельник возобновился процесс над нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским тренером Александром Протасовицким.

Подсудимые обвиняются в участии в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

В суде начались прения: Татьяна Стукалова, адвокат Александра Кокорина, заявила, что футболист научился жестко себя контролировать.

– Вчера Кокорин был награжден медалью (награждение состоится позже. - Прим. "СЭ"), – сказала Стукалова. – И это не просто медаль. Это отношение команды к Александру. Несмотря на то, что он за решеткой, команда от него не отказалась. Это дорогого стоит. Мы поздравляем и считаем, что это заслуженно.

Кокорин научился видеть себя не со стороны отношения болельщиками, он научился жестко контролировать себя. Он понял: да оступился, да поступил недостойно, да совершил глупость. Но это произошло на эмоциях, спонтанно, без предварительного сговора.

Прошу вас назначить меру наказания не связанную с лишением свободы. (Александр Рогулев)

Вчера президент "Зенита" Александр Медведев сказал, что не видит причин, почему игрок, который не просто выходил на поле, но играл и забивал, не может получить медаль за победу в турнире.

"Зенит", с которым у 28-летнего Кокорина контракт, стал чемпионом страны сезона-2018/19 после того, как сыграл вничью с "Ахматом" (1:1), а "Локомотив" уступил "Арсеналу" (0:2).​

Обвинение назвало срок для Кокорина и Мамаева. Live суда!