Адвокат Гусев: «Слова Дзюбы журналисту не потянут ни на какую статью»

Адвокат Владимир Гусев прокомментировал высказывание форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес журналиста.

«Не думаю, что это чревато какими-то последствиями. Это чревато только моральными рассуждениями и вопросом воспитания. Какие-либо последствия это вряд ли повлечет. Воспрепятствование журналистской деятельности? А чем он им воспрепятствовал? Ну, не хотел он общаться. Воспрепятствование — это недопуск к каким-то вопросам, запрет посещения судебного заседания, например. Артем никак не воспрепятствовал. Поэтому ни на какую статью это не потянет, чуть-чуть пошумят и успокоятся, — цитирует Гусева Metaratings.ru.

После матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) корреспондент спросил у Дзюбы о том, не обидно ли ему было слышать от Игоря Шалимова слова, что он забьет не больше двух мячей в нынешнем сезоне чемпионата России. На что нападающий нагрубил журналисту, сказав: «Я тебе телефон в одно место засуну».