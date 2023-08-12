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Адвокат Гусев: «Слова Дзюбы журналисту не потянут ни на какую статью»

Алина Савинова
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Адвокат Владимир Гусев прокомментировал высказывание форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес журналиста.

«Не думаю, что это чревато какими-то последствиями. Это чревато только моральными рассуждениями и вопросом воспитания. Какие-либо последствия это вряд ли повлечет. Воспрепятствование журналистской деятельности? А чем он им воспрепятствовал? Ну, не хотел он общаться. Воспрепятствование — это недопуск к каким-то вопросам, запрет посещения судебного заседания, например. Артем никак не воспрепятствовал. Поэтому ни на какую статью это не потянет, чуть-чуть пошумят и успокоятся, — цитирует Гусева Metaratings.ru.

После матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) корреспондент спросил у Дзюбы о том, не обидно ли ему было слышать от Игоря Шалимова слова, что он забьет не больше двух мячей в нынешнем сезоне чемпионата России. На что нападающий нагрубил журналисту, сказав: «Я тебе телефон в одно место засуну».

Источник: https://metaratings.ru/news/advokat-gusev-slova-dzyuby-zhurnalistu-ne-potyanut-na-statyu-chut-chut-poshumyat-i-uspokoyatsya-273697/
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
7
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
8
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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