Абаскаль заявил, что «Спартак» допустил непростительные ошибки в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Ростова» (0:3) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Мы не ожидали, что соперник будет обороняться низким блоком. Мы недостаточно хорошо двигали мяч. Не могли создать пространство, нужно было больше движения. Сами допустили непростительные ошибки, за которые нас наказали. Свои же моменты мы не использовали», — приводит слова Абаскаля matchtv.ru.

Он также отметил, что у клуба будет третья неделя сборов. По его словам, команда находится под нагрузками и у нее нет прежней свежести.

В следующем матче Зимнего Кубка РПЛ красно-белые сыграют с эмиратским «Аль-Ахли» 9 февраля. «Ростов» 11-го числа встретится с «Кайратом» из Алматы.