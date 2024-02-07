Карпин остался недоволен игрой «Ростова» после разгромной победы над «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«Я больше недоволен, чем доволен. При чем здесь победа, они на фиг никому не нужны, причем сейчас. В чемпионате даже можно выиграть со счетом 3:0, но играть не лучшим образом», — цитирует Карпина matchtv.ru.

У «Спартака» вышел в стартовом составе и отыграл 67 минут нападающий Манфред Угальде. У «Ростова» во втором тайме на поле появился хавбек Денис Глушаков, проходящий сборы с командой Карпина.

В следующем матче Зимнего Кубка РПЛ красно-белые сыграют с эмиратским «Аль-Ахли» 9 февраля. «Ростов» 11-го числа встретится с «Кайратом» из Алматы.