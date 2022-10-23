Абаскаль считает свою дисквалификацию несправедливой

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» рассказал о реакции главного тренера команды Гильермо Абаскаля на дисквалификацию по итогам матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

Испанский специалист пропустит сегодняшнюю встречу 14-го тура с «Химками» (начало в 16:30).

— Вы понимаете, что, если бы видео с эпизодами Абаскаля и Федотова не публиковались бы в соцсетях — не было бы дисквалификации?

— Если бы, да кабы. Мы эту историю закрыли. Не мы ее начинали. Раз она произошла — вынуждены исполнять. Сегодня Гильермо отбудет дисквалификацию. Будем двигаться дальше.

— Тедеско очень болезненно отреагировал на свою дисквалификацию. Как отреагировал Абаскаль?

— Он был обескуражен. Но лучше сами спросите о его эмоциях, когда придет время.

— Он считает, что это несправедливо?

— Разумеется. Сто процентов.