Абаскаль считает свою дисквалификацию несправедливой
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» рассказал о реакции главного тренера команды Гильермо Абаскаля на дисквалификацию по итогам матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
Испанский специалист пропустит сегодняшнюю встречу 14-го тура с «Химками» (начало в 16:30).
— Вы понимаете, что, если бы видео с эпизодами Абаскаля и Федотова не публиковались бы в соцсетях — не было бы дисквалификации?
— Если бы, да кабы. Мы эту историю закрыли. Не мы ее начинали. Раз она произошла — вынуждены исполнять. Сегодня Гильермо отбудет дисквалификацию. Будем двигаться дальше.
— Тедеско очень болезненно отреагировал на свою дисквалификацию. Как отреагировал Абаскаль?
— Он был обескуражен. Но лучше сами спросите о его эмоциях, когда придет время.
— Он считает, что это несправедливо?
— Разумеется. Сто процентов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
3
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
4
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
7
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
8
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2