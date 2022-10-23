«Спартак» и «Химки» назвали составы на матч РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Химок» на матч 14-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 16:30.

Из-за дисквалификации встречу пропускают главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль, нападающий Квинси Промес и защитник Даниил Хлусевич.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Маслов, Джикия, Классен, Пруцев, Зобнин, Зиньковский, Игнатов, Соболев, Николсон.

Запасные: Максименко, Волков, Чернов, Рассказов, Мевля, Рыбус, Шитов, Зорин, Мелешин.

«Химки»: Гудиев, Ломовицкий, Чежия, Никитин, Зуев, Глушаков, Мирзов, Гулиев, Магомедов, Главчич, Руденко.

Запасные: Митрюшкин, Лантратов, Данилкин, Черный, Боженов, Кухарчук, Казанцев, Малыхин, Ахмаев, Долгов, Садыгов.