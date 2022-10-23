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Сегодня, 15:15

В «Спартаке» прокомментировали решение не оспаривать дисквалификацию Кейта Бальде

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился мнением о решении форварда Кейта Бальде и клуба не оспаривать дисквалификацию футболиста.

В сентябре 27-летнего сенегальца дисквалифицировали на 3 месяца за опоздание на допинг-тест в период выступлений за итальянский «Кальяри».

— Агент Бальде заявил, что вы приняли совместное решение не подавать апелляцию.

— Клуб и сторона Бальде на связи. Решение об апелляции мог принимать только Бальде и его агент, поскольку эта история касалась его до того момента, как он начал выступать за «Спартак». Мы, как клуб, могли давать рекомендации и выслушивать мнение Бальде. Да, такое решение было принято. Бальде отбудет дисквалификацию, скоро вернется к тренировкам. И эта история будет закрыта.

— Где Бальде сейчас?

— Он работает по индивидуальному графику. Насколько я знаю, он в России.

— Когда вернется Мозес?

— Ждем Мозеса. Восстановление идет хорошими темпами. Прогресс очевиден. Наш медицинский штаб на постоянной связи с ним. Мы подумаем, когда ему будет лучше присоединиться к команде. Пока точной даты нет.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Бальде Кейта
ФК Спартак (Москва)
0
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Абаскаль считает свою дисквалификацию несправедливой
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
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Торпедо М

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Олег Дмитриев

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 14 1 2
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