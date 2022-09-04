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4 сентября, 22:50

Абаскаль рассказал о состоянии травмированных Мартинса и Литвинова

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о состоянии травмированных полузащитников Кристофера Мартинса и Руслана Литвинова, который получили травмы в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

— Что с Литвиновым и Мартинсом?

— По Мартинсу не знаю — там мышечное повреждение. А у Литвинова опух голеностоп, как футбольный мяч. Если позитивно говорить, то минимум неделю он пропустит.

— Что вы скажете по игре Денисова против Мостового?

— Мостовой не первый раз играет в футбол. Это сильный, быстрый, техничный футболист. Ошибки случаются. У Денисова сильный характер, эти ошибки привнесут опыт на его будущее. И не забывайте, что он очень молод.

— Не показалось ли вам, что было много технического брака?

— Технические ошибки были. В каких-то моментах мы принимали не те решения, что нужно. И просто ошибались.

Руслан Литвинов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Кристофер Мартинс Перейра
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И В Н П +/- О
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
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3.09 18:30
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3.09 20:30
Динамо – Урал
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Локомотив – Ахмат
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4.09 20:00
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 1 : 2
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 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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