Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

4 сентября, 22:50

Камилов о дебюте за «Ахмат»: «Эмоции только положительные, хорошо что взяли 3 очка в игре с «Локомотивом»

Камилов рад, что одержал победу в дебютном матче за «Ахмат» против «Локомотива»
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Ахмата» Владислав Камилов прокомментировал первую игру в составе грозненского клуба в матче 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

«Эмоции только положительные, хорошо что взяли 3 очка в такой сложной игре. Физически было тяжеловато, с партнерами в основном приходилось больше перестраиваться, чем играть с мячом, поэтому больших проблем, что я второй день в команде — не было», — цитирует Камилова пресс-служба «Ахмата».

Грозненский клуб объявил о переходе 27-летнего полузащитника из «Уфы». В текущем сезоне Камилов провел за бишкирский клуб семь матчей в первой лиге, в которых забил два мяча.

«Ахмат» набрал 11 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре грозненский клуб примет на своем поле «Нижний Новгород» 11 сентября.

Источник: https://t.me/akhmatgrozny
Владислав Камилов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Ловрен о матче со «Спартаком»: «Зенит» не должен позволять себе такую низкую реализацию»
Габулов — о трех пенальти в ворота «Торпедо»: «Печально. Арбитр придрался к Бабурину»
Карпин жестко ответил фотографу «Торпедо»: «Фотографируйте и молчите»
Безумная «судейская» концовка в пользу «Ростова». Карпин догоняет «Спартак» и ждет красно-белых в гости
«Телега, третий бери». Комличенко потроллил Бабурина после матча «Торпедо» — «Ростов»
Осипенко: «В чем секрет этого «Ростова»? Да нет секрета, каждый работает на тренировках»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» ответил на предматчевый ролик «Спартака» из «Звездных войн»

Абаскаль рассказал о состоянии травмированных Мартинса и Литвинова
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости